شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالوحدة المحلية بالروضة.. ويحيل ٣ عاملين للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بالوحدة المحلية بالروضة، التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، لمتابعة سير العمل بها، والإطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتفقد المحافظ أقسام الوحدة، حيث اطلع على سجل الحضور، والإنصراف، وتبين له عدم تواجد 3 من العاملين بالوحدة، وتركهم لمقر عملهم بعد توقيعهم في السجل بالحضور، ليقرر المحافظ احالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالديوان العام.

وأوصي المحافظ العاملين بالوحدة المحلية بالروضة، بحسن استقبال المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقا للقانون، مشددا على ضرورة تفعيل دور موظفي قسم الاشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.