جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول «علم النفس الإيجابي»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقام مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث دورة تدريبية بعنوان «علم النفس الإيجابي»، حاضر فيها الدكتور احمد صلاح استاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية. وتهدف الدورة التدريبية إلى دعم توجهات أعضاء هيئة التدريس في فرض السلوك الايجابي للعملية التربوية والتعليمية داخل الجامعة، وكذلك التعرف على نظرية علم النفس الايجابي في التدريب والتعليم وتطوير الذات لدي الفرد، النمط السلوكي الإيجابي وميكانزمات العلاقات في العمل الجامعي، ادوات علم النفس الايجابي في استراتيجيات العملية التعليمية، مقومات الوعي وابعاده في تطوير المشاعر والانجاز لدي الطلاب في الجامعة، المهارات العقلية ومدخلاتها في خلق مناخ ايجابي لدي المهام التدريسية في الجامعة، وعلاقة الانجاز ووضع الاهداف في الحياة الجامعية، والتعامل مع الانفعالات ومهارات التفكير والتحكم في المهام والتكليفات داخل الجامعة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,237

تعافي 65,118

وفيات 5,243

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