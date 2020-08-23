شكرا لقرائتكم خبر عن «المغربى»: 500 طالب وطالبه تقدموا للتنسيق الإلكتروني بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أعمال التنسيق الإلكتروني بكليتى التجارة والاداب بمجمع الكليات ببنها وقال «المغربي» إنه تم فتح 4 معامل مركزية للحاسب الآلي وتجهيزها بأحدث الأجهزة وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة للطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى ان المعامل استقبلت حتى الان حوالى 500 طالب وطالبة لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات.

رافق المغربى خلال الجولة الدكتور مصطفى العبادى عميد كلية التجارة والدكتور على سعد المشرف العام على التنسيق الالكترونى بالجامعة والدكتور سامى غنيمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومصطفى أبوالدهب مدير عام الكلية.

واطمئن نائب رئيس الجامعة على سير أعمال التنسيق الالكترونى وتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة، كما اطمئن على الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الجامعة وارتداء الكمامات وتعقيم المعامل وتنظيم عملية الدخول لضمان سلامة الجميع.

من جانبه أكد الدكتور على سعد المشرف على التنسيق الإلكتروني بالجامعة توفير أماكن استراحة للطلاب وأولياء أمورهم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لتنظيم عملية الدخول وتسجيل الرغبات فضلا عن الاستعانة بعدد أكبر من أجهزة الحاسب الآلي داخل المعامل لتخفيف الزحام، بالإضافة إلى تواجد طاقم فني مدرب لإدخال البيانات بكل معمل وحل المشاكل التي تواجه الطلاب.