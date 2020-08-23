شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إطلاق منظومة جمع وتدوير 500 ألف طن قش الأرز في 6 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وفد مشترك من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة منظومة جمع وتدوير قش الأرز بمحافظة الدقهلية، بهدف المساهمة في الحد من الآثار السلبية للسحابه السوداء، التي تنتج عن حرق قش الارز كل عام منها جمع 500 ألف طن قش أرز.

وضم الوفد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شؤون البيئة، واللواء اشرف محسن مستشار وزيرة البيئة، فضلا عن رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ووكلاء وزارة الزراعة في محافظات الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، والبحيرة، فضلا عن مديري عموم الارشاد الزراعي ومسؤولي تدوير المخلفات ورؤساء فروع جهاز شؤون البيئه بهذه المحافظات، اضافة إلى عدد من الشركات العاملة في مجال تدوير المخلفات.

وترأس رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ورئيس قطاع الفروع بجهاز شؤون البيئة اجتماعا موسعا، تم عقده بمديرية الزراعة بالدقهلية، للاعلان عن بدء الاستعدادات الخاصة بإطلاق منظومة جمع وتدوير قش الارز في محافظات: الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، والبحيرة.

واستعرض «عزوز» خلال الاجتماع اهمية تشجيع وتحفيز مزارعي الارز في المحافظات المعنية، على تجميع قش الارز واعادة تدويره، نظرا لما له من بعد اقتصادي يساهم في زيادة دخل المزارع، بتوفير عائد مادي اضافي له، وبالتالي رفع مستوى معيشته، لافتا إلى ان الامر له ايضا بعيد بيئي يتمثل في الحد من ازمة السحابة السوداء التي كانت تنتج عن حرقه كل عام، وتحويل قش الارز إلى كومات سمادية وأعلاف غير تقليدية.

وكلف رئيس قطاع الارشاد الزراعي، المختصين بمديريات الزراعه بتنفيذ برنامج القطاع والخاص بتنفيذ الندوات الارشادية والتوعوية، بطرق الاستفادة من قش الارز وتحويله إلى سماد عضوي واعلاف غير تقليدية، لافتا ان الكمية المستهدفة هذا الموسم تجميع 500 الف طن قش أرز عن طريق الشركات والمتعهدين من 6 محافظات مختلفة والتي تشتهر بزراعة المحصول بخلاف الكميات التي يستخدمها المزارعين .

ومن جهته أشار رئيس قطاع الفروع بجهاز شؤون البيئة، إلى ان مواقع تجميع القش توفر فرص عمل حقيقية للشباب حيث أصبح القش أصبح سلعة ذات قيمة تحقق دخل مناسب للفلاح المصرى، ليصبح مشروعا اقتصاديا مربحا واصبح هناك إدراك لأهمية قش الأرز وهناك طرق للاستفادة منه ويعد ذلك قيمه مضافه لمحصول الارز.

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وشملت الزيارة تفقد عدد من حقول الارز بالدقهلية، والوقوف على مواقع تجميع القش، التي تم تحديدها للاستفادة منه وإعادة تدويره، الأمر المقرر تعميمه في المحافظات المنزرع بها الارز.