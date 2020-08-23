شكرا لقرائتكم خبر عن بالتباعد والكمامات .. رئيس أساقفة الإسكندرية يترأس أول قداس للأجانب باللغة الانجليزية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور المطران منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الأحد أول قداس إلهى للرعايا الاجانب، بعد قرار الحكومة بالسماح للكنائس بعودة الصلوات الجماعية أيام الآحاد وذلك بكاتدرائية جميع القديسين، حيث التزم المصلين بالتباعد الاجتماعى ومسافة الأمان وارتداء الاقنعة الطبية «الكمامات» حفاظا على الصحة العامة.

و حرصت الكنيسة على قياس درجات حرارة المصلين، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الأدوات الشخصية، بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكنيسة بالشكل الذي يضمن التباعد الاجتماعي.

وهنأ «أنيس»، والذى ترأس الصلاة بالإنجليزية ضمن خدمة كنيسة الأجانب التي ترعاها الكنيسة الأنجليكانية في مصر، المصلين بعودتهم للكنيسة مرة أخرى،بعد توقف طويل بسبب وباء كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

ووجه في كلمته التهنئة لكل المسيحيين في مصر بمناسبة عيد السيدة العذراء مريم الذي احتفل به المسيحيون أمس طالبًا بركتها في رفع الوباء عن مصر والعالم أجمع.

وشرح المطران في عظة القداس الآية القائلة: سَأَلَ تَلاَمِيذَهُ قِائِلًا: «مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إِنِّي أَنَا ابْنُ الإِنْسَانِ؟ فَقَالُوا: «قَوْمٌ: يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ، وَآخَرُونَ: إِيلِيَّا، وَآخَرُونَ: إِرْمِيَا أَوْ وَاحِدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ»، قَالَ لَهُمْ: «وَأَنْتُمْ، مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟» فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَقَالَ: «أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ الْحَيِّ!» مؤكدًا أن تلاميذ المسيح آمنوا به كملك منتظر على حياتهم رغم أقاويل اليهود ومن ثم حمل المسيحيون جميعًا رسالته حتى يومنا هذا .

وأضاف:«بتعاليم المسيح تحيا الكنيسة ويصير المسيحيون شهودًا على الإيمان مطالبًا الجميع باستمرار الصلاة في كل وقت وكل مكان».

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واختتم رئيس الأساقفة:«نصلي للمرضى والمتألمين بسبب الوباء ونسأل الله أن يرفعه عن العالم وأن يبعده عن بلادنا مصر».

رئيس أساقفة الاسكندرية يترأس أول قداس باللغة الاجنبية للرعايا الأجانب

رئيس أساقفة الاسكندرية يترأس أول قداس باللغة الاجنبية للرعايا الأجانب

رئيس أساقفة الاسكندرية يترأس أول قداس باللغة الاجنبية للرعايا الأجانب

رئيس أساقفة الاسكندرية يترأس أول قداس باللغة الاجنبية للرعايا الأجانب

رئيس أساقفة الاسكندرية يترأس أول قداس باللغة الاجنبية للرعايا الأجانب