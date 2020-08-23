شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة.. نور اللبنانية تعلن بدء تصوير مشاهدها بمسلسل «جمال الحريم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الفنانة اللبنانية نور، عن بدء تصوير مسلسلها الجديد «جمال الحريم»، بصورة لها، وهي ترتدي كمامة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، وعلقت: لا يمكنك رؤيتي بسبب القناع ولكنني متحمس حقًا لليوم الأول من التصوير.. أتمنى لي التوفيق.

جدير بالذكر أن الفنانة نور، شاركت من قبل متابعيها بصورة تجمعها مع مخرجة المسلسل، منال الصيفي، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، وعلقت: «مع المخرجة الجميلة منال الصيفي من كواليس مسلسل #جمال_حريم.. قريباً!».

«جمال الحريم» بطولة كلا من نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.