شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الاستثمار» يشارك في لجان المقابلات الشخصية للبرنامج الرئاسي للتأهيل التنفيذيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كرئيس لإحدى لجان المقابلة الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP)، في إطار حرص الدولة المصرية على تأهيل وتمكين العاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة المجالات.

وأوضح «عبد الوهاب» أن التنمية الحقيقية والنهضة المنتظرة لن تكون سوى بعقول شابة، وأن بناء قدرات الشباب يعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بالدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تدريب كوادر قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، ما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لمرشحي البرنامج أن العلم والاجتهاد والمثابرة هى السبيل الوحيد لتحقيق النهضة الشاملة للدولة المصرية، وأن مصر أصبح لديها نظام مؤسسي لـتأهيل وتمكين الشباب لتبوء المناصب القيادية، مشيراً إلى أن الأكاديمية قد نجحت بجدارة في تطوير ورفع كفاءة وأداء العاملين في القطاع الإداري للدولة.