شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالبة دهسها قطار ببنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقيت طالبة مصرعها، بعد أن دهسها قطار أمام كوبرى الشادر، بمركز الواسطى، محافظة بنى سويف، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى. وانتقلت سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لطالبة، تدعى «ندا.خ.ق» ١٥ سنة، مقيمة بقرية الزاوية التابعة لدائرة المركز، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,237

تعافي 65,118

وفيات 5,243

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