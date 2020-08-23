شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: ضبط طالب بسوهاج لتصوير ونشر امتحان اللغة الثانية بملاحق الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، الأحد، ثاني أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2020/2019، حيث أدى 1333 طالب وطالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية (الورقة الثانية) بإجمالي عدد ٤ طلاب وطالبات، وطالب بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

وبدأ الطلاب بالتوافد على مقار اللجان في الثامنة صباحا لأداء المسح الحراري والتفتيش بواسطة العصا الالكترونية لمنع دخول الهاتف المحمول أو أي أجهزة الكترونية ،ونظمت اللجان دخول الطلاب بمسافات متباعدة قبل المرور من بوابات التعقيم وتوزيع الكمامات والمطهرات وأغطية الأحذية عليهم كما تم من اجراءات بلجان الدور الأول.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد حجازي على تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.

وأكد على أن تكون أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان والذي يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.

وشدد حجازي على حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش ،وكذلك منع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة المراجعات النهائية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة وذلك من خلال التسجيل على منصة thanaweya.net .

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بامتحان الدور الثانى للثانوية إضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن تأمين لجان الامتحانات وعدم الاخلال بها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة الذين قرروا تأجيل امتحانات الدور الأول للثانوية العامة التي عقدت في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو 2020، يستفيدون من الدرجة كاملة في امتحانات الدور الثانى للثانوية ،بشرط أن يكون تأجيل الامتحان تم بسبب عذر قهرى مثل مرض أو بسبب كورونا.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة باستخدام الهاتف المحمول بعد مرور ساعة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة المنشأة الإعدادية القديمة بنين التابعة لإدارة المنشأة التعليمية بمحافظة سوهاج، حيث تم ضبط الطالب (م.ج.خ) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

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وبعد انتهاء اللجان تم البدء في توزيع كراسات الامتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع على الطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد، على أن يقوم الطلاب بتسليمها بعد الإجابة عليها يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020.

وبدأت لجان الامتحانات توزيع بوكليت المواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية ،التربية الوطنية،الاقتصاد والاحصاء» على الطلاب للإجابة عنها منزليا أسوة بطلاب الدور الأول في ظل التخفيف على الطلاب ضمن اجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما قامت اللجان بتوزيع بوكليت اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية للإجابة عليها وتسليمها وفقا للجداول المعلنة من قبل الوزارة.

كما تسلم طلاب المدارس الدولية كراسات الامتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع وذلك للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد.

ويؤدي اليوم الاثنين طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتي علم النفس والاجتماع على فترتين، كما يؤدي طلبة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى بلغ 110900 طالب وطالبة، موزعين على 351 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

