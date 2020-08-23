شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: 20 مدرسة جديدة تدخل الخدمة هذا العام بتكلفة 95 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالى عدد المدارس التي تم إستلامها إبتدائياًمن اول يوليووحتى الآن 38 مدرسة بعدد 546 فصل دراسى وبقيمة تعاقدية بلغت ( 168 مليون جنيه ) مشيرت بأن المدارس التي ستدخل الخدمة هذا العام الدراسى (20 ) مدرسة بإجمالى 263 فصل دراسى بقيمة تعاقدية (94 مليون و700 ألف جنيه ) وتم دخول 18 مدرسة ضمن خطة العام الدراسى 2019/2020 بعدد 283 فصل دراسى بقيمة تعاقدية (73 مليون و445 ألف ).

جاء ذلك خلال افتتاحه مدرسة السلام للتعليم الأساسى الجديدة بإجمالى 11 فصل دراسى وبتكلفة ( 5 مليون و809 ألف جنيه) بقرية زوير بشبين الكوم

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية بإعتبارها أولي المحافظات في نسبة التعليم .