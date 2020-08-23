شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 10 طن قمامة بالعمرانية وضبط سيارة تلقى مخلفات بالطريق بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أجهزة محافظة الجيزة، 10 طن مخلفات بمناطق عدوي سليم ومساكن الضباط بالعمرانية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع كفاءة النظافة بالمحاور الرئيسية والداخلية، حيث تم تنفيذ حملة نظافة وتجريد الأتربة ورفع المخلفات 10 طن وتطهيرها وتسليك خطوط الصرف الصحى بشارع عدوى سليم، ومساكن الضباط، تحت إشراف محمد نور، رئيس حى العمرانية .

وفى السياق ضبطت أجهزة المحافظة سيارة نصف نقل تلقي مخلفات بالطريق العام بأوسيم، حيث تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز أوسيم من ضبط سيارة نصف نقل تقوم بإلقاء القمامة بالطريق العام بوحدة بشتيل، بمركز أوسيم وإيداعها مخازن الوحدة، وجاري تحرير المخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد استمرار حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

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وأشار راشد، إلى أنه تم رفع 3630 طن مخلفات على مستوى المحافظة مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لأداء شركات النظافة فى اطار خطه محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وشملت مجهودات إزالة المخلفات رفع 40 طن من جنوب الجيزة و50 طن ببولاق الدكرور و300 طن من العمرانية و40 طن بالطالبية و30 طن بالوراق و 30 طن بأكتوبر و 40 طن بالدقى و42 طن من ابو النمرس و35 طن بالصف و40 طن باطفيح و60 طن بالبدرشين و 40 طن بالحوامدية و 50 طن بالعياط و25 طن بالعجوزة و 70 طن بشمال الجيزة و300 طن بالهرم و22 طن بالواحات البحرية، بالإضافة الى حملات هيئة النظافة والتجميل والتى رفعت من خلالها 1780 طن مخلفات وقمامه على مستوى الاحياء .

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع 435 طن مخلفات صلبة وتراكمات من قرى برطس والكوم الاحمر والبراجيل وبشتيل بمركز أوسيم بالإضافة الى رفع 200 طن مخلفات من قرى بهرمس وبرقاش وابوغالب والمنصورية بمركز منشاة القناطر .