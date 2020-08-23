شكرا لقرائتكم خبر عن متى نصل لـ"صفر إصابات بكورونا" بعد تراجع معدل الإصابات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، على تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، قائلًا: "قاربنا على الوصول لزيرو إصابات، وقلنا من قبل سنصل لصفر إصابات فى سبتمبر المقبل، وخاصة فى ظل الانخفاض الملحوظ فى أعداد الوفيات والإصابات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة فى مواجهه فيروس كورونا، وظهرت نتائج ذلك فى انخفاض الإصابات.

وشدد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بالتباعد وارتداء الكمامات.

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وتعمل روسيا على تطوير لقاح ثانى لفيروس كورونا باسم EpiVacCorona فى أحد مصانع سيبيريا، والذى يعد حاليا معهدًا عالميًا لعلم الفيروسات، وفقا لتقرير دايلى ميل البريطانية.

وقال العلماء الروس للصحيفة، إن التجارب السريرية للقاح الروسى الثانى ستنتهى فى سبتمبر، وأن 57 متطوعًا لم يبلغوا عن آثار جانبية، وأضافوا أن جميع المتطوعين الملقحين بصحة جيدة حتى الآن، مشيرين إلى أنه تم بالفعل إعطاء التطعيم الأول لـ 57 متطوعًا، بينما تلقى 43 شخصا لقاحا وهميًا.

وذكرت وكالة إنترفاكس، أن المتطوعين دخلوا المستشفى لمدة 23 يومًا أثناء خضوعهم للاختبارات وجميعهم بخير، ولم يتم الكشف عن أى ردود فعل سلبية حتى الآن.