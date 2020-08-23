شكرا لقرائتكم خبر عن 628 طالبا بالمرحلة الأولى سجلوا رغباتهم بمعامل تنسيق جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثانى على التوالى شهدت مكاتب التنسيق بجامعة عين شمس إقبالا من طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والتى بدأت بالأمس وسوف تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الجارى، وذلك فى إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى وضعتها الجامعة تحت رعاية د.محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتفادى تكدس الطلاب، والحفاظ على سلامتهم وأولياء أمورهم وكافة العاملين بالتنسيق.

و استقبلت اليوم مكاتب التنسيق 628 طالبا وطالبة، فتوافد ما يقرب من 201 طالب وطالبة على معامل كلية الحاسبات والمعلومات، و189 طالبا وطالبة على معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب ، بينما استقبلت كلية الهندسة 125 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الأولي للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد 57 طالبا وطالبة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها 56 طالبا وطالبة.

وشهدت معامل التنسيق الالكتروني بكليه الحاسبات والمعلومات اليوم اقبالا كثيفا ومنظما من ادارة الكلية والمشرفين على المعامل لتفادى التكدسات مع تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازيه الوقائية ضد ڤيروس كورونا من خلال ٣ معامل بطاقة 100 جهاز حاسب آلى.

كما توافد الطلاب اليوم على معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب بالجامعة والذى شهد إقبال مكثف من الطلاب لتسجيل رغباتهم فى ظل اهتمام كبير من ادارة الكلية بتوفير كافة سبل الدعم والراحة للطلاب اثناء تسجيل رغباتهم، مع الحرص على التباعد والتعقيم المستمر للمعامل و الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

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وفى كلية الهندسة.. توافد الطلاب لليوم الثانى للمرحلة الاولى لتنسيق القبول بالجامعات حيث حرصت ادارة الكلية على توفير كافة مستلزمات التعقيم داخل المعامل و الالتزام بارتداء الكمامات الطبية كما اهتم مرشدى المعامل بتقديم الإرشادات بحيث تتم عملية تسجيل الرغبات بصورة منتظمة بشكل كامل.

بينما شهدت معامل التنسيق الالكتروني بكلية البنات إقبال متوسط من طلاب المرحلة الاولي للتنسيق حيث توافد الطلاب على معامل كليه البنات مع الإلتزام بالاجراءات الوقائيه الاحترازيه بالكليه، والتأكيد على توفير الكمامات والمواد المطهرة وتعقيم المعامل بشكل دوري ، وتوجيه الطلاب والعاملين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي .