شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": التعليق على مباراة القمة بين الأهلى والزمالك اتسم بالحياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تقرير متابعة ورصد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك ، اتسمت بأجواء إحتفالية وروح رياضية وودية انعكست على أداء القنوات الرياضية التى تابعت المباراة سواء بنقل أحداثها على الهواء مباشرة أو بالتعليق والتحليل قبل وبعد المباراة .

و جاء تقرير المجلس عن أداء قناة الأهلى أن التحليل الذى قدمه الكابتن أيمن شوقى وضيوفه الكابتن حلمى طولان و الكابتن محمد يوسف والكابتن علاء ميهوب و الكابتن عادل مصطفى بالحيادية والاحترام المتبادل والنقاش فى اجراءات المباراة، وأنه لم يتم رصد أى مخالفات طبقاً للمعايير والاكواد المتبعة والمقررة لضبط أداء التعليق الرياضى والتحليل على المباريات .

و أوضح المجلس أنه فيما يخص قناة الزمالك، فاتسم التحليل بالحيادية وعدم التلفظ بأى ألفاظ مخالفة للأكواد المتبعة والمقررة، متابعا :" قناة أون تايم سبورت ،إتسم الأستوديو التحليلى لمباراة الأهلى والزمالك على قناة "on time sport" تقديم الكابتن سيف زاهر وإستضافة الكباتن أيمن يونس ، وعماد متعب وحازم إمام بالمهنية الرياضية والبعد عن التعصب الكروى وإن كان بعد نهاية المبارة كانت هناك فقرة لتحليل الأداء التحكيمى واشتمل على إظهار بعض الأخطاء ، ولكن دون توجيه إساءة للحكام وإنما إيضاح وشرح للأخطاء التحكيمية" .

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و لفت المجلس ، إلى أنه تم رصد مخالفات على لسان المعلق الصوتى للمباراة الكابتن مدحت شلبى و هى تهكم وسخرية، مضيفا :" المعلق (عن سقوط حارس مرمى الزمالك بعد إحراز فريق الزمالك للهدف الثالث) : عندنا عادات عربية غريبة ، أول لما فرقتنا تكسب حارس المرمى يقول أه يا رجلى أه يا رأسى آل يعنى بيهّبط الفرقة الثانية ... فيلم عربى هابط من أفلام الأبيض والأسود". .

ونوه المجلس الأعلى للإعلام إلى ، أنه بشكل عام خلا التعليق على المباراة فى القنوات الثلاث محل الرصد من استخدام لهجة تحريضية على التعصب والخلاف ، وإتسم بالحياد والموضوعية النسبيتين ،موضحا "ماعدا استخدام كابتن مدحت شلبى لبعض الالفاظ الغير مناسبة ".