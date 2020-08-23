شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: سنتعامل مع مال الوقف بالقيمة السوقية العادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تفاصيل افتتاح دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية للأئمة والإداريين لأبناء شمال سيناء والتي تضم 50 متدربًا من العاملين بالأوقاف.

وقال وزير الأوقاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، إن هذه الخطة تأتى في إطار خطة الدولة المصرية لتأهيل الشباب، وتم اختيار محافظة جنوب سيناء للتأكيد على أنها في قلب الوطن.

وواصل: "على الجميع عدم التزاحم.. و كبار السن والمرضى إذا صليت في بيتك فلا حرج عليك.. وإذا كانت نيتك إتاحة الفرصة للغير وعدم التزاحم فلا حرج على من صلى الجمعة في بيته في ظل الظروف القائمة".

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وحذر من سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "بدأنا في تنفيذ توجيهات الرئيس ومن أهمها التعامل مع مال الوقف بالقيمة التجارية العادلة بيعًا وشراءًا وعدم أي إجراء أو تجديد أي تعاقد تابع للأوقاف بدون القيمة العادلة".

وأكد محمد مختار جمعة، أن مال الوقف لن يسقط بالتقادم، والتعامل سيكون بالقيمة السوقية العادلة.