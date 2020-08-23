شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: 76 مليار جنيه إجمالى استثمارات تطوير الشبكة بنهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء، أنه تم ضخ 76 مليار جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بنهاية هذا العام، وقال خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، إنه لا يوجد تخفيف للأحمال منذ 2015، وأعمال تطوير شبكات الكهرباء ساهمت في القضاء على الأعطال وفترات الانقطاع.
وأوضح الدكتور أيمن حمزة، أن هناك اهتماما كبيرا بجودة التغذية الكهربية ودقة حساب فواتير واستهلاك الكهرباء.
ولفت إلى أن عمليات التطوير بشبكات الكهرباء لم تتوقف مطلقا باستثناء فقط لحالات تدشين أعمال فى مناطق معينة لتستكمل مسيرتها بعد انتهاء هذه المشاريع.
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