شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد الخارجية الأسبق: استقرار مصر الداخلي يعطي المكانة القوية دوليا وإقليما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدولة المصرية قطعت أشواطًا كبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار والانتصار في معركة الإرهاب، مضيفًا:" الدولة تبنى القاعدة التي سننهض من خلالها وننطلق للأمام".

وقال خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، "ON"، إن استقرار مصر الداخلي يعطي المكانة القوية دوليا وإقليما.

وأوضح أن التحركات المصرية الإقليمية هدفها تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى ولمصلحة الجميع.

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وذكر أن الرؤية المصرية بدأت بالسلام وأظهرت قدرتها العسكرية من خلال إعلان الخطوط الحمراء في ليبيا، مضيفًا:" لا بد من إظهار القدرة العسكرية لحماية السلام.. والحروب الأمثل هي التي تحميها الدولة بقدرتها العسكرية".

وتابع إن مصر تواصلت مع كافة الجهات المؤثرة لضبط إيقاع الحركة على الأراضي الليبية، وخاصة مع إعلان المستشار عقيلة صالح والسراج الموافقة على وقف إطلاق النار الذي سيمهد لعملية سياسية منضبطة تقود لعملية دستورية ويتحقق الأمن والسلام في ليبيا.

وأوضح أن مصر اعتمدت على القانون الدولى في ترسيم حدودها البحرية مع دول شرق المتوسط، وإدارة علاقتها بالمشهد الإقليمى، وخاصة مع قبرص واليونان.