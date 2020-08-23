شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "السياحة العالمية" يبدى إعجابه بتمثال ميريت آمون ويتفقد مراكز الغوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشيفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، جولتهما اليوم بمدينة الغردقة، بزيارة متحف الغردقة لمشاهدة الآثار المصرية والتعرف على ملامح الحضارة المصرية العريقة.

ومتحف الغردقة هو أول متحف للآثار فى محافظة البحر الأحمر والذى أقيم بالتعاون مع القطاع الخاص ليساهم فى ربط السياحة الثقافية بالسياحة الترفيهية والشاطئية، ويخلق شغفا لدى السائحين لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف بمدينتى الأقصر وأسوان والذى يأتى تماشيا مع سياسة الوزارة لربط صعيد مصر بمدن البحر الأحمر، وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين فى إطار تحقيق التنمية السياحية المستدامة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة عن إعجابه بالمتحف وبالقطع الأثرية المعروضة به وخاصة تمثال الأميرة ميريت أمون ابنة الملك رمسيس الثاني. وعقب زيارة المتحف، توجه الدكتور خالد العنانى والأمين العام للمنظمة إلى مستشفى الغردقة حيث شاهدا الإمكانيات والتجهيزات الطبية بها من أجهزة للتنفس الصناعى وأسرة وغيرها من الإمكانات الطبية، بالإضافة إلى غرف العناية المركزة الموجودة بها.

كما قاما بزيارة أحد مراكز الغوص بالمدينة لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التى أقرتها الوزارة حيث أن رياضة الغوص هى أحد الرياضات والأنشطة المفضلة لدى السائحين.

وقد تفقدا الإجراءات المتبعة منذ دخول السائح إلى مركز الغوص وكتابة بياناته باستخدام اقلام أحادية الاستخدام، ثم التوجه لطلب أدوات الغوص التى يتم تعقيمها قبل اعطائها للسائح وبعد استخدامه لها.

تأتى زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى مصر بدعوة رسمية من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وهى أول زيارة للأمين العام خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران فى إسبانيا، ويرافقه خلالها وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولى والفنى ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان عدد من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحى، بالإضافة إلى زيارة عدد من المتاحف والمواقع الاثرية والسياحية بمصر.

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