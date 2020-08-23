شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغلق 6 قاعات أفراح مخالفة بالبدرشين وتصادر 1000 كرسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت أجهزة محافظة الجيزة 6 قاعات افراح ومقاهي بمركز ومدينة البدرشين، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتطبيق حازم للإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات ومتابعه من رئيس مركز ومدينة البرشين.

وأكدت محافظة الجيزة أنه تم غلق قاعات بسقارة ومدينة البدرشين والعزيزية لمخالفتها قوانين الفتح وسحب محتوياتها، ومصادرة ألف كرسي ومستلزمات قاعات ومقاهي وتم إيداع المضبوطات بمخازن الإشغالات بديوان عام المدينة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفى السياق رصدت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية عدم التزام عددا من المقاهي بالإجراءات الاحترازية وتم شن حملات لرفع اشغالات المقاهي بشارع الملك فيصل وشارع النادي الرياضي وتمت مصادره المضبوطات بمخزن اشغالات الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكان أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجى لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهى والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.

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وأشار راشد، إلى أنه تم شن سلسلة من الحملات امس على مستوي الأحياء والمراكز اسفرت عن رفع حوالي 2000 حالة إشغال متنوعة استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الاشغالات ومتابعه مدي التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بالقدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى فضلاً عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى.

ووجه محافظ الجيزة على ضرورة التصدى بكل حسم مع أي مخالفة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.