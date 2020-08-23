شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش: مصر من الأسواق الناشئة الرئيسة فى الحفاظ على معدل نمو إيجابى (إنفو جراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء "إنفوجراف" أوضح من خلاله أنه وفقا لأحدث تقارير مؤسسة فيتش سوليوشنز فى الربع الرابع 2020، فإن مصر واحدة من الأسواق الناشئة الرئيسة القليلة في العالم التي ستحافظ على معدل نموها الإيجابي رغم الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا متفوقة على معظم الأسواق الناشئة الرئيسة الأخرى.

وكان المركز قد نشر "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.

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وأوضح الإنفوجراف، أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 .