شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: المصاب بفيروس كورونا ينبغى عليه عدم الصلاة فى المسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المصاب بكورونا ينبعى عليه عدم الصلاة فى المسجد، وأن الجمعة ستكون واجبة علي الجميع حال انتهاء الفيروس وانتشاره، ومن يريد التوسعة للآخرين وعدم الحضور للجمعة فلا حرج عليه، مضيفا خلال افتتاح دورة تدريب الأئمة بأكاديمية تدريب الأئمة والدعاة، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس فإن مال الوقف لا يسقط بالتقادم ولا يمكن قبول الاستيلاء بالتقادم وقيمته ستكون تجارية مثلما يبيع الناس ويشترون، ومن يريد أخذ الوقف بأقل من قيمته فهو يأكل سحت، مستنكرا تعامل البعض مع مال الوقف كأنه مستباح.

وكشف الوزير، أن إجمالي المبالغ المالية التي التي ترصدها الوزارة لتحسين الأوضاع المالية للأئمة خلال العام المالي 2020/2021، بلغت 677 مليون جنيه لتحسين الأوضاع.

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وتابع الوزير، مهتمين بالمدارس القرآنية وحفظ القران، ولكن ليس الحفظ وحده كافيا وفي المرحلة المقبلة سنركز علي فهم القرآن وكل ما يتم حفظه، وهناك مسابقة بجوائز تصل لعشرين الف للشباب والأطفال الحافظين، وللأئمة والواعظات ، وسيكون هناك مدرسة للتفكير وستجهز بأجهزة كمبيوتر وشاشات عرض، لنغير زمن الفلكة وما كان يحدث من قبل ، بأن يشاهد الطفل الذي يحفظ أمور محفزة له علي المعرفة والفهم والحفظ.