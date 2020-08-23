شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حقائق يكشفها فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا" الفرنسى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا" الوثائقي الفرنسي الذي عرضته "المتحدة للخدمات الإعلامية"، على قناة إكسترا نيوز، التحذيرات المتنامية في عدة دول أوروبية، من سعي قطر لتوظيف المساجد التي تبنيها والمراكز التي تمولها لنشر أفكار جماعات متطرفة وعلى رأسها تنظيم الإخوان.

ويفضح الفيلم الوثائقي الفرنسي البلجيكي "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا"، الأجندة القطرية لنشر وتمويل الإسلام السياسي والمتطرف في القارة العجوز تحت ستار "الأعمال الخيرية". كما يكشف الفيلم كيف قامت قطر على مدى السنوات العشر الماضية، بدعم المشاريع التي تقوم بها جمعيات تابعة لتنظيم الإخوان.

وفى هذا الإنفو جراف نتعرف معا على 5 حقائق يكشفها فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا" الفرنسى

1- توظيف الدوحة لقناة الجزيرة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية

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2- إنشاء مؤسسات خيرية لجمع التبرعات من المواطنين بحجة إغاثة الفقراء

3- دعم تلك المؤسسات ماليا للمنظمات الإرهابية في أوروبا

4- السيطرة على المساجد في القاهرة لنشر الفكر المتطرف

5- دعم أذرع جماعة الإخوان في أوروبا