شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة القوام للطالب أحمد عمر:"اتق الله واختار ألفاظك محدش تنمر عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد وجيه، رئيس لجنة القوام بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، رسالة واضحة للطالب أحمد عمر، الذى ادعى التنمر به أثناء اختبارات القدرات-على حد وصفه- وقال إتق الله وحاول اختيار ألفظاك عند التعبير عن المواقف، ولم أتنمر عليك، ولم يتنمر أحد عليك أثناء أدائك لاختبارات القدرات.



الدكتور محمد وجيه وحور محمد وتامر إسماعيل

وأضاف الدكتور محمد وجيه، فى تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365 أنه تعرض لشتائم عديدة من خلال التعليقات التى وردت على المنشور الذى نشره الطالب عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، متابعًا أن الناس ظلمته ولم يتأكدوا من تفاصيل ما حدث أثناء الاختبارات، ولم يحاولوا التأكد من الجانب الآخر.



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وأشار الدكتور محمد وجيه إلى أن الأمور تسير بشكل جيد في اختبارات القدرات، وحضر اليوم رئيس جامعة كفر الشيخ، وقام بمتابعة الاختبارات كما هي، والأمور تسير بشكل طبيعى.