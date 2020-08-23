بعد تحصيل 250 مليون جنيه.. رئيس مجلس الدولة يكرم العاملين بوحدة المطالبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كرم المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أعضاء وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة؛ وذلك على مجهوداتهم خلال الفترة من إنشاء الوحدة في سبتمبر 2019، وحتى 30/6/2020 والتي استطاعت تحصيل مبلغ 250 مليون جنيه من حقوق الدولة.

وأكد المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، أن التكريم جاء نتيجة المجهودات التي استطاعت من خلالها الوحدة في عامها الأول تحصيل مبلغ 250 مليون جنية، موضحا أن المطالبة وتحصيل حقوق الدولة فرض عين لا تهاون في العمل على تحقيقه من خلال الإجراءات القانونية المتبعة والآليات التي حددها رئيس مجلس الدولة في اختصاصات الوحدة.

Advertisements

وتابع الأمين العام لمجلس الدولة، أن إدارة المجلس تداوم على تشجيع كل إداراته ودعمها بالإمكانيات اللازمة لتحقيق الصالح العام وتقديم الخدمات القضائية بأفضل صورة ممكنة، ودفع العاملين بالإدارات المختلفة لبذل المزيد من الجهد بما يرقى بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين من جمهور المتقاضين.

وكان المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قد أصدر في سبتمبر 2019 القرار رقم 578 لسنة 2020 بإنشاء وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة تابعة مباشرة لرئيس المجلس، وتختص بحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة الناتجة عن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، ومتابعة الإدارات المعنية بتقدير وتحصيل الرسوم القضائية وإعداد المطالبات المتعلقة بها.

ويأتي هذا القرار في ضوء اهتمام مجلس الدولة بتنفيذ أحكام القانون بصورة متكاملة بالإضافة إلى دعم ملف استرداد حقوق الدولة المالية، حيث أعدت الوحدة خطة طموحة لحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة بمناسبة الأحكام القضائية الصادرة من محاكم المجلس في كافة القضايا.