زعيمهم متهم في 33 قضية.. تفاصيل مقتل 3 مجرمين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تفاصيل مقتل 3 عناصر إجرامية، يتزعمهم "حماده الكو"، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في قنا.

البداية عندما شن قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية ومدرعات من قطاع الأمن المركزي، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط العنصر الإجرامي شهرته "حماده الكو"، (عاطل، 36 سنة، والمسجل فئة أ، سرقات بالإكراه والسابق اتهامه في 33 قضية، قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، إتـلاف، ضرب، شروع في قتل)، والمطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا (قتل عمد، شروع في قتل، شروع في قتل).

وأشارت التحقيقات أنه لدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر الإجرامي المذكور بادر ومعاونيه بإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

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وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران أسفر التعامل عن مقتل العنصر الإجرامي والعثور بجوار جثته على (بندقية آلية 10 طلقات من ذات العيار، 2 طربة حشيش)، وكذا مقتل إثنين من معاونيه عاطل والسابق اتهامه في قضية "سلاح ناري" وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية و7 طلقات من ذات العيار، وعاطل والسابق اتهامه في قضية "سلاح أبيض" وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار.

يأتي ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية باستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام وفي إطار خطة قطاع الأمن العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.