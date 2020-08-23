أقل متر بـ300 جنيه.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية، للتيسير على المواطنين.

ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

وتنتهي المهلة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة عام آخر.

وقرر مجلس الوزراء اليوم السبت مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلا من نهايتها 15 أغسطس.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح الجديدة في حي طرة على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

وتشمل جميع العقارات المطلة على شارع كورنيش النيل وشارع مصر حلوان الزراعي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1200 جنيه للسكني و1800 جنيه للتجاري و1400 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي و1800 جنيه لأخرى.

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ثانيًا.. المنطقة (ب)

وتشمل كل العمودي على الشوارع العمومية (كورنيش النيل - كورنيش النيل وشارع مصر حلوان الزراعي أكبر من 10م)، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 800 جنيه للسكني و1300 جنيه للإداري و1000 جنيه للتجاري و700 جنيه للصناعي و1300 جنيه لأخرى.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

وتشمل الحواري والشوارع عرض أقل من 10م (مناطق عشوائية)، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 300 جنيه للسكني و600 جنيه للتجاري و350 جنيها للإداري و300 جنيه للصناعي و600 جنيه لأخرى.

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