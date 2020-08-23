حسين زين لمصراوي: فتح تحقيق في واقعة السلام الوطني بمباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم فتح تحقيق بالتليفزيون المصري مع المخرج هشام عبد الودود، مخرج مباراة القمة 120 بين الأهلي والزمالك، على خلفية واقعة عدم استعراض فريق الزمالك أثناء عزف السلام الوطني قبل المباراة.

وقال زين، إن الأقاويل كثيرة بشأن هذه الواقعة، ومنعا للكلام الكثير تم فتح تحقيق للوقوف علي الحقائق حول تلك الواقعة.

وكان قد كشف هشام عبد الودود، مخرج مباراة القمة ١٢٠ التي انتهت بفوز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، على الجدل الدائر حول مشكلة عدم ظهور فريق الزمالك على الشاشة أثناء عرض السلام الوطني قبل بداية المباراة.

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وقال عبد الودود في تصريحات خاصة لمصراوي: "رسمت سيناريو قبل المباراة لإخراج السلام الوطني بحيث نستعرض لاعبي الفريقين فريقا تلو الآخر، ولم نكن قد حددنا بمن سنبدأ"

وأضاف عبد الودود: "بعد بدء السلام الوطني اتجهت الكاميرات لفريق الأهلي، وقبل انتهاء لاعبي الأهلي، استعددنا للتوجه للاعبي الزمالك، لكن فوجئنا بانتهاء السلام الوطني ".

وتابع مخرج مباراة القمة: "هذه الجزئية ضايقتني للغاية طوال المباراة لأنه كان خطأً غير مقصود".