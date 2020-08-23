سكني وتجاري وإداري وصناعي.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية، للتيسير على المواطنين.

ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

وتنتهي المهلة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة عام آخر.

وقرر مجلس الوزراء مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلا من نهايتها 15 أغسطس.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح الجديدة في حي المقطم على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

المستوى الأول "أ – 1" ويشمل الهضبة العليا وشارع 9 وامتداده حتى موقف هيئة النقل العام، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 500 جنيه للسكني و1600 جنيه للتجاري و600 جنيه للإداري و400 جنيه للصناعي و1600 جنيه لأخرى.

المستوى الثاني "أ – 2" ويشمل الشوارع الرئيسية حتى 16م، وشارع المقطم وشارع 17 وما شابههما، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 400 جنيه للسكني و1500 جنيه للتجاري و500 جنيه للإداري و400 جنيه للصناعي و1600 جنيه لأخرى.

المستوى الثالث "أ – 3" ويشمل الهضبة الوسطى وشارع 44 وشارع 33 وشارع صلاح الدين ومنطقة الاستثمار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المترو الواحد في هذه المناطق 350 جنيها للسكني، و1300 جنيه للتجاري، و400 جنيه للإداري، و300 جنيه للصناعي، و1200 جنيه لأخرى.

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ثانيًا.. المنطقة (ب)

المستوى الأول "ب – 1" ويشمل الهضبة الوسطى والشوارع الداخلية المتفرعة من شارع 44 وشارع 33 وشارع صلاح الدين والحي الأول ومباحث القاهرة والجيزة بالهضبة الوسطى، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 200 جنيه للسكني و800 جنيه للتجاري و300 جنيه للإداري و300 جنيه للصناعي و800 جنيه لأخرى.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

المستوى الأول "ج – 1" ويشمل مساكن الزلزال وحي المقطم بالهضبة العليا والوسطى التابعة لمحافظة القاهرة وهيئة التعاونيات، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 75 جنيهًا للسكني و600 جنيه للتجاري و120 جنيها للإداري و200 جنيه للصناعي و720 جنيها لأخرى.

المستوى الثاني "ج – 2" ويشمل مساكن الزلزال وحي المقطم بالهضبة العليا والهضبة الوسطى التابعة لمحافظة القاهرة والتعاونيات والشوارع الداخلية والمتفرعات من الشوارع الرئيسية والميادين، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 50 جنيها للسكني، و400 جنيه للتجاري، و100 جنيه للإداري، و200 جنيه للصناعي، و500 جنيه لأخرى.

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