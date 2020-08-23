أخبار مصر | جمال عوض: نسعى لتحويل التأمينات إلى هيئة رقمية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جمال عوض: نسعى لتحويل التأمينات إلى هيئة رقمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، علي أن رؤية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، حيث إن المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي، وتعتبر ٦٠% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية هي أرشيفيه.

وأضاف عوض في تصريحات صحفية، أنه سيعمل على ربط التأمينات مع كل أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيا.

جاء ذلك خلال إجتماعه بعدد من الصحفيين وممثلي الصحف، للإعلان عن رؤية الهيئة خلال فترة توليه المسئولية، كاشفا عن رؤيته بتحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، ورفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.

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وأضاف عوض أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطي ٢٥ مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدي الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.

وأشار عوض إلى أنه في بداية توليه المسئولية تم تنفيذ التوجيه الرئاسي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المعاشات قبل العيد، وكان هذا القرار رسالة هامة لنقول لأصحاب المعاشات نحن معكم ونشعر بكم، وأسعد هذا القرار الكثيرين من أصحاب المعاشات ووصلت لهم رسالتنا.

وتابع: أن الهيئة تسعى لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واستغلال أموال التأمينات في مشروعات كثيفة العمالة لمساعدة الدولة في حل مشكلة البطالة واستثمار أموال التأمينات استثمار أمثل.