أخبار مصر | وزير السياحة يزور متحف الغردقة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة يزور متحف الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسيد زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، جولتهما اليوم بمدينة الغردقة، بزيارة متحف الغردقة لمشاهدة الآثار المصرية والتعرف علي ملامح الحضارة المصرية العريقة.

فمتحف الغردقة هو أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر والذي أقيم بالتعاون مع القطاع الخاص ليساهم في ربط السياحة الثقافية بالسياحة الترفيهية والشاطئية، ويخلق شغفا لدى السائحين لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف بمدينتى الأقصر وأسوان والذى يأتى تماشيا مع سياسة الوزارة لربط صعيد مصر بمدن البحر الأحمر، وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين فى إطار تحقيق التنمية السياحية المستدامة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة عن إعجابه بالمتحف وبالقطع الأثرية المعروضه به وخاصة تمثال الأميرة ميريت امون ابنة الملك رمسيس الثاني.

وعقب زيارة المتحف، توجه الدكتور خالد العناني والأمين العام للمنظمة إلى مستشفى الغردقة حيث شاهدا الإمكانيات والتجهيزات الطبية بها من أجهزة للتنفس الصناعي وأسره وغيرها من الإمكانات الطبية، بالإضافة إلى غرف العناية المركزة الموجودة بها.

Advertisements

كما قاما بزيارة أحد مراكز الغوص بالمدينة لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة حيث أن رياضة الغوص هي أحد الرياضات والأنشطة المفضلة لدي السائحين. وقد تفقدا الاجراءت المتبعة منذ دخول السائح الي مركز الغوص وكتابة بياناته باستخدام اقلام أحادية الاستخدام، ثم التوجه لطلب أدوات الغوص التى يتم تعقيمها قبل اعطائها للسائح وبعد استخدامه لها.

تأتى زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى مصر بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وهي أول زيارة للأمين العام خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا، ويرافقه خلالها وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان عدد من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحي، بالإضافة الي زيارة عدد من المتاحف والمواقع الاثرية والسياحية بمصر.