أخبار مصر | مع زيادة الإقبال عليها.. ما الأسباب التي تدفعك للالتحاق بالجامعات الأهلية؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مع زيادة الإقبال عليها.. ما الأسباب التي تدفعك للالتحاق بالجامعات الأهلية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أمس السبت، عن عدد طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية خلال أول أيام التنسيق لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة.

وقال "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية dmc، إن 15 ألف طالب سجلوا رغباتهم من الشعب الثلاث العلمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي، بينهم 4 آلاف طالب قدموا بتنسيق الجامعات الأهلية في اليوم الأول لإطلاق الموقع الإليكتروني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر، هي: "جامعة الملك سلمان الدولية، ويكون لها ثلاثة مقرات بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك "جامعة العلمين الدولية"، ويكون مقرها بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، وأيضًا "جامعة الجلالة"، ويكون مقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس، وأخيرًا "جامعة المنصورة الجديدة"، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

وترصد “الخليج 365" أهم الأسباب زيادة الإقبال علي الالتحاق بالجامعات الأهلية:

غير هادفة للربح:

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن مصر أنشأت خلال عامين 4 جامعات أهلية، بلغت تكلفتها 40 مليار جنيه، وهى تهدف لإعداد كوادر علمية كما أنها غير هادفة للربح.

تقدم منح دراسية:

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وأوضح "عبدالغفار"، خلال تصريحات صحفية، أن جامعات الأهلية تقدم منح دراسية للطلبة المتفوقين وغير القادرين علي الالتحاق وقد تتجاوز 100 منحة.

لا تعتمد علي الثانوية العامة:

وأشار الوزير الي شروط القبول في الجامعات الأهلية ستكون أقل من الكليات الخاصة بنحو 5%، حيث لا تعتمد الجامعات الأهلية على مجموع الثانوية العامة فقط ويخضع الطلاب الي اختبارات القدرات العلمية.

شهادة عالمية

فيما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، عن مزايا الجامعات الأهليةء، اذا يتخرج الطالب من الجامعة ومعه شهادة من مصر وشهادة عالمية تمكنه من العمل في أي مكان في العالم.

قانون الجامعات الأهلية:

لفت "عبد الغفار" الي قانون الجامعات الاهلية، حيث يسمح بقيام العلماء بالتدريس في الجامعات الأهلية بالتوازي مع الجامعات التي يعملون بها في الخارج".