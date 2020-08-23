أخبار مصر | كلية التمريض بجامعة حلوان تفتح باب القبول بالبرنامج المكثف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كلية التمريض بجامعة حلوان تفتح باب القبول بالبرنامج المكثف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان، عن فتح باب القبول بالبرنامج المكثف للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس بشرط أن يكون حاصل على ثانوية عامة شعبة علمي، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدين، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

وتبدأ الكلية في تلقي أوراق التقدم للبرنامج إعتبارًا من البوم الأحد الموافق ٢٣ أغسطس٢٠٢٠ إلى الخميس الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠ على أن تعقد المقابلات الشخصية ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠.

ويشترط القبول في البرنامج أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن ٦٠٪ وتكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي، وكذلك أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية واجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج.

Advertisements

ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية، ويتلقى الطالب فيه نفس عدد الساعات السريرية لنظرائهم في البرامج التقليدية.

ويؤهل البرنامج طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج ٢٤ شهرًا بالإضافة إلى ٦ أشهر امتياز ويتضمن ٦ فصول دراسية بدون فواصل بالإضافة إلى التمهيدي.

كما يتم التكليف في مستشفيات الجامعية وزارة الصحة، والعمل بالمستشفيات الخاصة، ويتيح فرص العمل بالدول العربية والأجنبية.