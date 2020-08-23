أخبار مصر | وزير الأوقاف: تنفيذ فوري ودقيق لكل توجيهات الرئيس بشأن أموال الوقف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: تنفيذ فوري ودقيق لكل توجيهات الرئيس بشأن أموال الوقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بأنه بدأ في اتخاذ القرارات التنفيذية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولها التعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة لتحقيق شروط الواقفين مبيعًا وشراءً وتأجيرًا اعتبارًا من تاريخه، وذلك لأجل تحقيق شروط الواقفين والوفاء بأغراض الوقف.

من جانب آخر في إطار التوسع في نشر الفكر الوسطي المستنير أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة "فهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم"، كما تعد لإطلاق المدارس الفكرية لتكون زادًا فكريًا صحيحًا وبخاصة للناشئة والشباب.