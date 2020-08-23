أخبار مصر | أبو العينين يُكرم أوائل الثانوية الأزهرية.. ويمنحهم مكافأة 10 آلاف جنيه لكل طالب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أبو العينين يُكرم أوائل الثانوية الأزهرية.. ويمنحهم مكافأة 10 آلاف جنيه لكل طالب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن إقامة حفل تكريم لـ أوائل الثانوية الأزهرية، ومنحهم مكافآت مالية، وذلك استكمالا لمبادرة أبو العينين لتكريم طلاب مصر المتميزين بعد تكريم أوائل الثانوية العامة الأسبوع الماضي.

وقال أبو العينين، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "يُشرفني أن أُحيي بكل تقدير واحترام، أوائل الثانوية الأزهرية 2020، وأتقدم إليهم بخالص التهاني القلبية والتقدير الجّم لما بذلوه من إنجاز وما حققوه من اعجاز، خلال عام دراسي صعب وظروف قاسية، أثبتوا خلالها قوة عزيمتهم ونُبل غايتهم".

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وتابع أبو العينين: "لذا.. قررتُ تكريم أبناءنا الطلاب من أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، ومنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل طالب وذلك إيمانا برسالة الأزهر العالمية، لنشر تعاليم الإسلام السمِحة، ومنهاجه القويم في التربية الصحيحة والتعليم الحديث".

ووجه، رسالة إلى شيخ الازهر قائلا: "فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف.. لي عظيم الشرف باستضافة أبنائك المتميزين من اوائل الثانوية الأزهرية، عسى الله ان ينفعهم، وينفع بهم ويجعلهم زُخرا للبلاد وفخرا لها".

وأضاف النائب محمد أبو العينين: إن الأزهر الشريف، واجهة حضارية مشرفة لمصر، وقلعة شامخة تقف صدا منيعا في وجه التطرف، وتحمي صحيح الدين ورسالة الإسلام، ووسطية الأمة، وإن من واجبنا أن نقدم الدعم والمساندة لأبنائنا المتميزين في الأزهر الشريف، ونفتح لهم مجالات الإبداع وسُبل التميز، ولم يؤخرنا عن ذلك سوى ظروف السفر خلال الفترة الماضية.