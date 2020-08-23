أخبار مصر | وفد الزراعة والبيئة يتفقد منظومة جمع وتدوير قش الأرز بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وفد الزراعة والبيئة يتفقد منظومة جمع وتدوير قش الأرز بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد وفد مشترك من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة منظومة جمع وتدوير قش الأرز بمحافظة الدقهلية، بهدف المساهمة في الحد من الآثار السلبية للسحابه السوداء، التي تنتج عن حرق قش الارز كل عام.

وضم الوفد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شؤون البيئة، واللواء أشرف محسن مستشار وزيرة البيئة، فضلا عن رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ووكلاء وزارة الزراعة في محافظات الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، والبحيرة، فضلا عن مديري عموم الإرشاد الزراعي ومسؤولي تدوير المخلفات ورؤساء فروع جهاز شؤون البيئة بهذه المحافظات، إضافة إلى عدد من الشركات العاملة في مجال تدوير المخلفات.

وترأس رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ورئيس قطاع الفروع اجتماعا موسعا، تم عقده بمديرية الزراعة بالدقهلية، للإعلان عن بدء الاستعدادات الخاصة بإطلاق منظومة جمع وتدوير قش الأرز في محافظات: الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، والبحيرة.

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واستعرض عزوز خلال الاجتماع اهمية تشجيع وتحفيز مزارعي الأرز في المحافظات المعنية، على تجميع قش الأرز وإعادة تدويره، نظرا لما له من بعد اقتصادي يساهم في زيادة دخل المزارع، بتوفير عائد مادي إضافي له، وبالتالي رفع مستوى معيشته، لافتا إلى أن الأمر له ايضا بعيد بيئي يتمثل في الحد من أزمة السحابة السوداء التي كانت تنتج عن حرقه كل عام، وتحويل قش الارز الى كومات سمادية وأعلاف غير تقليدية.

وكلف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، المختصين بمديريات الزراعة بتنفيذ برنامج القطاع والخاص بتنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية، بطرق الاستفادة من قش الأرز وتحويله إلى سماد عضوي وأعلاف غير تقليدية، لافتا إلى أن الكمية المستهدفة هذا الموسم تجميع 500 ألف طن قش أرز عن طريق الشركات والمتعهدين من 6 محافظات مختلفة والتي تشتهر بزراعة المحصول بخلاف الكميات التي يستخدمها المزارعين.

ومن جهته أشار رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة، إلى أن مواقع تجميع القش توفر فرص عمل حقيقية للشباب حيث أصبح القش أصبح سلعة ذات قيمة تحقق دخل مناسب للفلاح المصرى، ليصبح مشروعا اقتصاديا مربحا وأصبح هناك إدراك لأهمية قش الأرز وهناك طرق للاستفادة منه ويعد ذلك قيمة مضافة لمحصول الأرز.

وشملت الزيارة تفقد عدد من حقول الأرز بالدقهلية، والوقوف على مواقع تجميع القش، التي تم تحديدها للاستفادة منه وإعادة تدويره، الأمر المقرر تعميمه في المحافظات المنزرع بها الأرز.