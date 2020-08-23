أخبار مصر | الزراعة: إنشاء مزرعة سمكية في محافظة جنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: إنشاء مزرعة سمكية في محافظة جنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية بمركز البحوث الزراعية، أن الإدارة قامت بإنشاء مزرعة سمكية مكونة من عشرة أحواض دائرية سعة الحوض 30 مترًا مكعبَا من المياه وبدء إنشاء المزرعة الثانية التابعة لمركز البحوث بمدينة نويبع.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبناء على الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين قيادات وزارة الزراعة ومحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

Advertisements

وأضاف الدسوقي، أن الزراعة المحمية قامت بعمل الصيانة اللازمة للعشرة أحواض والتشغيل التجريبي ثم استزراع الأحواض بالزريعة صنف بلطي وحيد الجنس.

وأكد أن الإدارة تقوم ايضا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصوب الزراعية التابعة لها في جنوب سيناء لإنتاج احتياجات أهالي سيناء من الغذاء

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عقدا اجتماعا الاسبوع الماضي بمقر وزارة الزراعة وبحضور قيادات الوزارة والمحافظة لبحث آفاق زيادة التنمية الزراعية وإنشاء مزارع للانتاج الحيواني والثروة السمكية والداجنة وتشجيع الاستثمار الزراعي في سيناء.