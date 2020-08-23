أخبار مصر | الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يتفقد الإجراءات الاحترازية بالغردقة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يتفقد الإجراءات الاحترازية بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، صباح اليوم الأحد قبل بدء جولته بمدينة الغردقة، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفندق الذي يقيم به.

ويأتي ذلك في إطار الزيارة الحالية للأمين العام للمنظمة في مصر والتي بدأت أمس السبت، بناء على الدعوة الرسمية التي تلقاها من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، حيث تعتبر هذه الزيارة أول زيارة للأمين العام للمنظمة خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.

وقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والأمين العام للمنظمة بتفقد الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق منذ الدخول من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

كما استمعا من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، والذي أكد على أن إجراءات التطهير والتعقيم تتم بصفة مستمرة وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

ومن جانبه، أشاد الأمين العام للمنظمة بجدية التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحة الي مصر، كما أثنى على التزام الفنادق بتطبيق هذه الإجراءات بصورة سليمة.

جدير بالذكر أن بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية كان قد وصل الى مصر مساء أمس السبت على رأس وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.

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دعا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وصل إلى القاهرةزوراب بولوليكاشيفلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على رأس وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في أول زيارة له خارج أوروبا منذ ازمة فيروس كورونا المستجد وإستئناف السفر والطيران في إسبانيا.

واستقبله العناني بميناء القاهرة الجوي حيث استقلا الطائرة متجهين إلى مدينة الغردقة لتفقد التدابير والاجراءات الإحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفنادق والمتاحف والأنشطة البحرية في الغردقة وكذلك مطار الغردقة الدولي دوذلك بعد إستئناف مصر للحركة السياحة الوافدة اليها اعتبارا من الأول من يوليو 2020.

وسوف يعقد الجانبان عدد من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى زيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية بمصر.

ومن الجدير بالذكر أن زيارة الأمين العام للمنظمة هي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد وإستئناف السفر والطيران في إسبانيا.

وحرص وزير السياحة والآثار أثناء مقابة الأمين العام على الاشادة بالجهود التي بذلتها المنظمة والأمين العام، ولازالت لتخفيف تبعات الجائحة على قطاع السياحي وسرعة التعافي منها وإستئناف السياحة الخارجية، بالاضافة إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها المنظمة وأخرها تلك المتعلقة بمكافحة المخلفات من البلاستيك وكذلك المتعلقة بمسابقتي الشركات الصغيرة الناشئة وحلول التعافي من الجائحة.

كما حرص الأمين العام على التأكيد على دعوة الدكتور خالد العناني لحضور الاجتماع ال 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية الذي سينعقد في جورجيا في منتصف سبتمبر المقبل بمشاركة وزراء ورؤساء هيئات السياحة من مختلف دول العالم، حيث سيتم استعراض الاتجاهات والآفاق الحالية للسياحة الدولية إثر أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى وعلى رأسها تقريرى لجنتى التنافسية والسياحة المستدامة.