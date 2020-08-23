أخبار مصر | مرشح لمقعد نقيب البيطريين: النقابة العامة ليست منافسا للفرعيات.. ولابد أن يسترد البيطري دوره الطبيعي (حوار)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مرشح لمقعد نقيب البيطريين: النقابة العامة ليست منافسا للفرعيات.. ولابد أن يسترد البيطري دوره الطبيعي (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مارثوان إنتخابات الأطباء البيطريين علي مقعد النقيب العام، والتجديد النصفي للنقابة، ومجالس النقابات الفرعية، والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري.

وترشح على مقعد نقيب الأطباء البيطريين 14 طبيبا بيطريا، والتقت "الخليج 365" بأحد المرشحين وهو حسن حلمي عطية.

* من هو حسن حلمي عطية ؟

مرشح نقيب عام بيطريين مصر، هو من مواليد محافظة كفر الشيخ 1958، نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ من عام 2011 حتي 2020، حاصل علي بكالوريوس الطب البيطري من جامعة القاهرة 1981، حاصل علي دبلومة عيادة البوفين من جامعة ميلانو في إيطاليا، إستشاري مزارع الدواجن، رئيس قسم التأمين علي الماشية بكفر الشيخ، رئيس قسم التفتيش علي اللحوم بكفر الشيخ، رئيس مركز بحوث أمراض الأسماك واللحوم بكفر الشيخ، مدير إدارة الدواجن بكفر الشيخ.

* ما الدافع حول ترشحك علي مقعد نقيب عام الأطباء البيطريين ؟

ما دفعني هو أنني أطمح إلي تنمية مهارات الطبيب البيطري وإعداده ليتناسب مع سوق العمل، كما أتمني أن يجد الطبيب البيطري في نقابته بيت الخبرة وأن تكون داعما له عند التخرج.

كما أنني أجد رؤيتي للنقابة تنبع من وحدة الأطباء البيطريين للعمل الجماعي وإصلاح المهنة، بالإضافة إلي أن يسترد الطبيب دوره الطبيعي في المجتمع.

وحول المخططات التي يسعي لتنفيذها، قال إنه يسعي إلي إقامة مشروعات للطب البيطري ستغير من مكانته علي الخريطه، بالإضافة إلي دعم الأطباء الجدد في إنشاء عيادات ومشاريعهم التي تحتاج إلي النقابة.

* ما هي رؤيتك حول ترشحك نقيبا للبيطريين؟

حول التفكير الإستراتيجي "النقابة العامة تهتم بإستراتيجات العمل العام لتحقيق طموح جموع الأطباء البيطريين".

حول الدعم القانوني "النقابة العامة مسئولة عن توفير الدعم القانوني للطبيب البيطري وقضايا الطب البيطري".

حول تطوير المناهج "النقابة العامة مسئولة عن تطوير مناهج التدريس بالجامعات لتواكب سوق العمل وإحتياجاته كدور إسترشادي".

حول إعداد الكوادر "تفعيل دور النقابة في إعداد كوادر لحمل أمانة العمل العام خلال الدورة النقابية".

حول دعم العلماء "النقابة العامة مسئولة عن تقديم ودعم العلماء والأبحاث أمام الجهات التنفيذية المعنية".

حول نهوض الإنتاج "النقابة العامة مسئولة عن الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني وضع تصورات ومشاريع إسترشاديه للنهوض بالإنتاج".

وفي ختام حديثه عن رؤيته النقابة العامه ليست منافسا للنقابات الفرعية وإنما داعما لهم.

* ماهو برنامجكم الإنتخابي ؟

برنامجي الإنتخابي يضم عدة نقاط هامة وهي كالأتي:-

- إعادة هيكلة النقابة.

- زياده المعاشات .

- أزمة دخلاء المهنة .

- الدعم القانوني للطب والمهنة.

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- تكليف الأطباء البيطريين.

- التشريع لمهنة الطب البيطري.

- المطالبة بالكادر الطبي.

- إنشاء النقابة الإلكترونية.

- بناء خبرات الطبيب العملية.

- مشروع الbig daya لإنشاء قاعده بيانات كبري شاملة.

- توفير فرص عمل للأطباء البيطريين.

- عمل مشاريع للإنتاج الحيواني.

- إسترداد ثقة الطبيب في النقابه.

- دعم الطبيب وقت المخاطر.

- دعم وتسهيل فتح العيادات.

- تأهيل الأطباء لسوق العمل.

- بناء خبرات الطبيب العمليه.

- المطالبة بالكادر الطبي.

* ماهي إنجازات حضراتكم ؟

من أهم إنجازاتي إنني كونت فريق للتوعية ضد السعار وسلامة الغذاء وأنفلونزا الطيور والخنازير وفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي إقامتي عدة مؤتمرات ودروات علمية وورش عمل هامة لبناء طبيب بيطري يواكب سوق العمل، كما أقامت ورشة عمل في الإستزراع السمكي ومؤتمرا لحديثي التخرج .

جعلت من نقابتي الفرعية بيت خبرة لروادها من الأطباء البيطريين.

وساندت عدد من الأطباء البيطريين الخريجين فأنشات حوالي 1800 عيادة بيطرية.

هذا وأقمت مؤتمرا للدواجن أستفاد منه 750 طبيب بيطري، كما بادرت بإنشاء المركز العلمي وجمعية السمان وشركات إستثمارية في الأدوية والإسكان.

كما قمت بتوقيع بروتوكول تعاون مع كلا من الإمارات وتشاد وموريتانيا في الإستزراع السمكي، بالإضافة إلي بروتوكلات تخفيضات للأطباء البيطريين مع عدد من السوبر ماركت والمحلات والنوادي، وبروتوكلات للحج والعمرة بالتقسيط.

وأقمت حملة التطهير المجاني منذ بداية جائحة كورونا وشارك عدد من المتطوعين كواجب مجتمعي، بالإضافة إلي دعم الأطباء المصابين بكورونا.

ويفتح باب التصويت علي الانتخابات الأربعاء المقبل، فى التاسعة صباحا، وحتى السادسة مساء.