مصر | بحوزتهما مخدرات.. حبس عاطلين وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بحوزتهما مخدرات.. حبس عاطلين وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة وتصنيع المخدرات داخل شقة بالهرم.

وطلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير واف، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهمين.

بداية الواقعة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطلين، لاتهامهما بتصنيع المخدرة، داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، والمواد المستخدمة فى التصنيع، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، تورط عاطلين فى تصنيع المواد المخدرة، وترويجها بين عملائهما، وتحويلهما شقة سكنية إلى وكر للتصنيع.

بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، والمواد المستخدمة فى التصنيع، وحر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

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وفي سياق آخر،

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.