شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التمريض بجامعة حلوان تفتح باب القبول بالبرنامج المكثف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان عن فتح باب القبول بالبرنامج المكثف للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس بشرط أن يكون حاصلًا على ثانوية عامة شعبة علمي، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدين، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض.

وتبدأ الكلية في تلقى أوراق التقدم للبرنامج اعتباراً من اليوم الأحد إلى الخميس الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠، على أن تعقد المقابلات الشخصية ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠.

ويشترط القبول في البرنامج أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن ٦٠٪ وتكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي، وكذلك أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية واجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية، للالتحاق بالبرنامج.

ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية، ويتلقى الطالب فيه نفس عدد الساعات السريرية لنظرائهم في البرامج التقليدية.

ويؤهل البرنامج طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج ٢٤ شهراً بالإضافة إلى ٦ أشهر امتياز ويتضمن ٦ فصول دراسية دون فواصل، بالإضافة إلى التمهيدي.

كما يتم التكليف في مستشفيات الجامعية/ وزارة الصحة، والعمل بالمستشفيات الخاصة، ويتيح فرص العمل بالدول العربية والأجنبية.

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