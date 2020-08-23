شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة الحجز للكشف الطبي للمدن الجامعية للطلاب بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد و طلاب المدن الجامعية

للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ستشهد تغير وتطوير ملحوظ تماشيا مع خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الجامعة

و أعلن الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب عن الية التقدم للكشف الطبي لطلاب المدن الجامعية و الطلاب الجدد بداية من اول سبتمبر حتى نهاية شهر اكتوبر 2020 وذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية التي تنتهجها الجامعة حرصا على سلامة و صحة الطلاب و العاملين بالجامعة

و صرح الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الادارية بمركز تطوير التعليم الجامعي و نائب مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة بانه قد تم عمل نظام حجز للحضور لتوقيع الكشف الطبي للطلاب تجنبا للتزاحم و تكدس الطلاب في بعض ايام الكشف و مع عمل فيديو توضيحي للطلاب يوضح كيفية حجز الميعاد و طباعة الاوراق الخاصة بالحجز و يوضح كافة التعليمات الخاصة بالكشف الطبي للطلاب



يمكن مشاهدة الفيديو التوضيحي على الرابط التالي



وأضاف الدكتور تامر حسنين ان رابط التقدم للكشف الطبي للطلاب الجدد سيتم تفعيله بعد ظهور نتيجة المرحلة الاولى للثانوية العامة هو

https://bit.ly/3kJsHQn

وان رابط التقدم لطلاب المدن الجامعية والذي سيتم تفعيله من يوم 23/08/2020

https://bit.ly/31SRU2g

على ان يبدأ حجز مواعيد الكشف بدأ من الثلاثاء الاول من سبتمر 2020

وصرح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب انه لابد من اتباع التعليمات الاتية لتوقيع الكشف الطبي ذلك حرصاً من الإدارة الطبية على تسهيل الإجراءات يبدأ الكشف الطبي على الطلاب المستجدين والطلاب القدامى راغبي الالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة قناة السويس اعتباراً من 1/9/2020م حتى 30/10/2020م وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً يومياً عدا يومي الجمعة والسبت.بعد حجز ميعاد من الروابط المذكورة اعلاه و على الطلاب المستجدين استخراج بطاقة بنكيه وإيداع 100 جنيهاً مصرياً على الأقل كرصيد بها والحضور بها إلى الإدارة الطبية لسداد قيمة الكشف الطبي عن طريقها بالإدارة اما طلاب كلية التجارة يتم الكشف عليهم بالمركز الطبي بكلية التجارة و على الطلاب إحضار عدد (2) صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي وأشعة على الصدر حديثة ديجيتال باسم الطالب من أي مكان (وذلك للطلاب المستجدين بالكليات وطلاب المدن الجامعية المستجدين والقدامى)

هذا وشدد نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب علي ضرورة أن يتقدم الطالب للكشف الطبي بنفسه حيث سيتم الكشف الطبي عليه بالعيادات الآتية: عيادة الرمد والباطنة والجلدية والجراحة والروماتيزم والأسنان، ويتم اعتماد أشعة الصدر بإدارة المعامل والأشعة ويتم اعتماد الكشف الطبي من قبل كبير الأطباء ثم خاتم الإدارة الطبية و سيتم عمل تحليل HCV لطلاب جميع الكليات بمعامل الإدارة العامة للخدمات الطبية.

اما عن الطلبة المصابين بأمراض مزمنة إحضار فأشار الدكتور محمد شقيدف أنه لا بد من تقديم تقاريرهم الصحية السابقة للمطالعة ومتابعة الحالات فيما بعد و على الطلبة المستخدمين للنظارات الطبية إحضار نظاراتهم أثناء الكشف.



اما الطلاب ذوي الحالات الخاصة برجاء إحضار تقرير طبي من هيئة القومسيون الطبي معتمد، على أن يحضر الطالب بنفسه لمطابقة حالته الصحية بالتقرير وعن طلاب كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض الحضور للإدارة بالتحاليل الخاصة بهم ونتائجها المعتمدة من المستشفى الجامعي والمطلوبة من قبل كلياتهم لاعتمادها في الإدارة العامة للخدمات الطبية مع باقي الكشف الطبي.

وأكد الدكتور محمد شقيدف أنه على الطلاب من الجنسيات غير المصرية أو الطلاب الوافدين القيام بعمل اختبار HIV بأي من المستشفيات أو معامل بنك الدم الحكومية بالجمهورية وذلك حتى يكتمل كشفهم الطبي.

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