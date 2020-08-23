شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لـ«السياحة العالمية» يتفقد متحف الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والسيد زوراب بولوليكاشيفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، جولتهما اليوم بمدينة الغردقة، بزيارة متحف الغردقة لمشاهدة الآثار المصرية والتعرف على ملامح الحضارة المصرية العريقة.

فمتحف الغردقة هو أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر والذي أقيم بالتعاون مع القطاع الخاص ليساهم في ربط السياحة الثقافية بالسياحة الترفيهية والشاطئية، ويخلق شغفا لدى السائحين لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف بمدينتي الأقصر وأسوان والذى يأتي تماشيا مع سياسة الوزارة لربط صعيد مصر بمدن البحر الأحمر، وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكل أنواعها أمام السائحين في إطار تحقيق التنمية السياحية المستدامة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة عن إعجابه بالمتحف وبالقطع الأثرية المعروضة به وخاصة تمثال الأميرة ميريت آمون، ابنة الملك رمسيس الثاني.

وعقب زيارة المتحف، توجه الدكتور خالد العناني والأمين العام للمنظمة إلى مستشفى الغردقة، حيث شاهدا الإمكانيات والتجهيزات الطبية بها من أجهزة للتنفس الصناعي وأسرّة وغيرها من الإمكانات الطبية، بالإضافة إلى غرف العناية المركزة الموجودة بها.

كما قاما بزيارة أحد مراكز الغوص بالمدينة لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة حيث إن رياضة الغوص هي إحدى الرياضات والأنشطة المفضلة لدى السائحين، وتفقدا الإجراءات المتبعة منذ دخول السائح إلى مركز الغوص وكتابة بياناته باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، ثم التوجه لطلب أدوات الغوص التي يتم تعقيمها قبل إعطائها للسائح وبعد استخدامه لها.

تأتى زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى مصر بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهي أول زيارة للأمين العام خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا، ويرافقه خلالها وفد يضم مسؤولين من المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط.

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ومن المقرر أن يعقد الجانبان عددًا من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى زيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية بمصر.