شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: خصصنا 677 مليون جنيه لتحسين أوضاع الأئمة والدعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إجمالي المبالغ المالية التي تنفقها الوزارة لتحسين الأوضاع المالية للأئمة خلال العام المالي 2020/2021.

وأكد وزير الأوقاف خلال افتتاح دورة تدريب الأئمة بأكاديمية تدريب الأئمة والدعاة، أن الدولة تعمل على تحسين أوضاع الأئمة وخصصنا 677 مليون جنيه لتحسين الأوضاع.

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة تعمل على تطبيق دورات تدريبية حديثة تعمل على تحرير العقل من الجمود إلى عقل يناقش ويفكر وينظر للمقاصد والأبعاد.

وحذر جمعة، من استخدام صفحات فيس بوك، مضيفا "صفحة الإمام مثل منبره، ومن فترة أنهينا خدمة مفتش بسبب الفيس بوك لأنه أساء استخدام صفحته، وكذلك أي حد يستخدم صفحته للتشهير سيتم إنهاء خدمته، ونأخذ ذلك الأمر بمنتهى القسوة، فلا يليق بالإمام أن يدعو للهدم ولا يصح أن يصبح عاملا منتسبا للأوقاف".