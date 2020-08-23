شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التمريض جامعة حلوان تفتح باب القبول بالبرنامج المكثف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان عن فتح باب القبول بالبرنامج المكثف للحاصلين على البكالوريوس أو اليسانس بشرط أن يكون حاصل على ثانوية عامة شعبة علمي، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدين، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

وأوضح بيان اليوم، أن الكلية تبدأ في تلقى أوراق التقدم للبرنامج إعتباراً من البوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020 إلى الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020 على أن تعقد المقابلات الشخصية 15 سبتمبر 2020.

ويشترط القبول في البرنامج أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن 60 % وتكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي، وكذلك أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية واجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج.

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ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية، ويتلقى الطالب فيه نفس عدد الساعات السريرية لنظرائهم في البرامج التقليدية.

ويؤهل البرنامج طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج 24 شهراً بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية بدون فواصل بالإضافة إلى التمهيدي.

كما يتم التكليف في مستشفيات الجامعية فى وزارة الصحة، والعمل بالمستشفيات الخاصة، ويتيح فرص العمل بالدول العربية والأجنبية.