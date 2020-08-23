شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الكفاءة الشرط الأساسى لتولى أى عمل قيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، إن دورة تنمية المهارات القيادية جاءت خصيصا للأئمة والقيادات من شمال سيناء، لخلق كفاءة مضيفا: النبي في رحلة الهجرة اختار دليلا مشتركا بسبب الكفاءة وقدمه على الصحابة، وتظل الكفاءة هي الشرط الأساسي لتولي أي عمل قيادي.

وأضاف خلال افتتاح دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية للأئمة والإداريين لأبناء شمال سيناء لـ 50 متدربًا من العاملين بالأوقاف، أنه يجب على الأئمة تنمية مهاراتهم، قائلاً::" الدورات مثل المفتاح على الإمام أن ينمي مهاراته".

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وتطرق وزير الأوقاف إلى خطبة الجمعة وفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة قائلاً: "الأصل في الجمعة الوجوب، لكن في أوقات النوازل لكبار السن أن يصلي في منزله، والمصاب بكورونا له أن يصلي في منزلة، وفي بعض المناطق المساجد لن تستوعب كل الناس".