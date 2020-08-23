شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الكليات 2020.. إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى على مدار 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنسيق الكليات 2020 انطلقت المرحلة الأولى لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق الالكترونى وذلك للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعى 2020 /2021.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق إتاحة التسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق الثانوية العامة على مدار ال 24 ساعة من خلال الحاسب الألى الشخصى للطالب من المنزل بجانب إتاحة معامل تنسيق الجامعات على مستوى الجامعات الحكومية .

شهدت معامل الحاسب الألى الأربعة المنعقدة بمقر كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، اقبال ملحوظ للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للتسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق التى انطلقت صباح أمس السبت.

وشهدت معامل التنسيق تواجد عدد من الفنيين والمتخصصين وذلك بهدف مساعدة الطلاب حال حدوث أى عائق أثناء تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق .

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وطبقت جامعة القاهرة إجراءات وقائية مشددة على معامل التنسيق بداية من توقيع الكشف الطبى على الطلاب قبل دخول مقر الكلية والتأكيد على ارتداء الكمامة الطبية وذلك بهدف الوقاية من فيروس كورونا .

وكانت انطلقت أمس السبت عمليات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق الثانوية العامة 2019 /2020 للالتحاق بالعام الجامعى الجديد، والتى من المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء 26 أغسطس الجارى.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أى بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% بواقع 149685 الف طالب وطالبة .