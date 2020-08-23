شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تستعد لفصل الشتاء.. إنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار والسيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه في إطار استعدادت المحافظة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهه الأمطار والسيول، تقوم الأجهزة التنفيذية بأعمال انشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار والسيول، خاصة بالمناطق التي تشهد تجمعات كبيرة من المياه، خلال موسم الشتاء، تفاديا لتراكمها مما يؤدى إلى تعطيل حركة المواطنين والسيارات.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإجراء أعمال صيانة وتطهير لبالوعات الصرف الصحى، وانشاء خطوط تصريف لمياه الأمطار، فضلا عن مراجعة صيانة سيارات الكسح والمعدات المستخدمة في شفط المياه، لمواجهة أي أحداث طارئة، قد تحدث نتيجة تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ، وسقوط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى حد السيول، خلال فصل الشتاء المقبل.

وفى هذا الاطار تابع اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس، استمرار أعمال إنشاء خطوط تصريف لمياه الأمطار، بمنطقة أبوسمران، استعدادا لمواجهة أي تجمعات للمياه بتلك المنطقة الحيوية، والتى تعد مدخل حيوي وهام لمدينة بلبيس، والتي تشهد حركة مستمرة للسيارات القادمة من القاهرة، والعاشر من رمضان.

إنشاء خطوط لتصريف مياة الأمطار والسيول استعدادا لفصل الشتاء بالشرقية

إنشاء خطوط لتصريف مياة الأمطار والسيول استعدادا لفصل الشتاء بالشرقية