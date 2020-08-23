شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدًا.. والقاهرة 36 والرطوبة 75 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل غدًا الاثنين، على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة على كل الأنحاء.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحرى (75 – 26)، السواحل الشمالية (88 – 45)، شمال الصعيد (45 – 20)، وجنوب الصعيد (27– 12).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون:

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القاهرة «36– 24»، الإسكندرية «30 – 25»، قنا «39- 24»، الأقصر «40– 24»، أسوان «40 – 26».