اللواء عادل الغضبان يلتقى عددًا من المستثمرين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، عددًا من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بحضور اللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنطقة الصناعية.
واستعرض محافظ بورسعيد آخر تطورات العمل بالمنطقة الصناعية، مؤكدا أننا نقدم كافة الدعم والتسهيلات للمستثمر الجاد الذى يساهم في دفع وزيادة معدلات الإنتاج بالمحافظة، ولا نسمح بأي محاولات لإهدار المجهودات المبذولة لرفع اسم مصر عاليا في مجال الصناعة، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين داخل مصانع الإنتاج، وبذل الجهد والعمل الجاد للارتقاء بمستوى الإنتاج والصناعة بالمحافظة.
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