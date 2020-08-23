شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ضعيف في اليوم الأول للتنسيق بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مكتب تنسيق جامعة الزقازيق استقباله لطلاب الثانوية العامة، لليوم الثاني على التوالي، لتسجيل رغباتهم للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2020 /2021، وسط إقبال ضعيف من الطلاب المتقدمين، حيث استقبل المكتب في اليوم الأول ١٢٠ طالبًا وطالبة.

وقال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن الجامعة قامت بتجهيز وفتح معامل الحاسبات، للمساهمة في التيسير على الطلاب، وأولياء أمورهم أثناء إدخال رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، لمنع انتشار فيروس كورونا، وضمان سلامة الطلاب والعاملين.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف على قطاع التعليم والطلاب، أنه سيتم استقبال الطلاب، يومياً، من الساعة الثامنة صباحاً، حتى الثالثة عصراً، بمعامل الحاسبات المركزية بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائة والاحترازية وتوفير الخدمات اللازمة للطلاب خلال مراحل التنسيق المختلفة، من خلال تجهيز 3 معمل حاسب ألي سعة كل معمل 30 جهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى إعداد أماكن مناسبة ومعقمة للانتظار، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وبالتباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم بين الحضور أثناء التسجيل، فضلاً عن توفير موظفين من الجامعة لتقديم أوجه المساعدة اللازمة للطلاب، والتيسير عليهم أثناء عملية التسجيل.